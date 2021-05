Rigenera Italia, a Catanzaro spettano 340 mila euro

Il Movimento 5 Stelle lancia l’iniziativa ‘Rigenera Italia’, una campagna sul territorio per informare i Comuni e gli enti locali di un fondo da 1 miliardo di euro stanziato durante il governo Conte bis con cui finanziare progetti di efficientamento energetico.

“Grazie alla nostra iniziativa, ogni sindaco avrà a disposizione una somma che va dai 100mila euro ai 500mila euro, in base al numero di abitanti, per effettuare una ristrutturazione energetica degli edifici, mettere pannelli fotovoltaici, sistemare una pista ciclabile, cambiare l’illuminazione pubblica e renderla più efficiente” –

“Alla città di Catanzaro spettano risorse quantificabili in 340 mila euro, risorse che possono servire per migliorare l’efficienza di alcuni servizi. L’impegno del Governo è stato costante e grazie alla norma, fortemente voluta da Riccardo Fraccaro, molti Comuni calabresi potranno finanziare dei progetti che altrimenti non avrebbero potuto portare avanti a causa della mancanza di risorse. L’obiettivo del Meetup M5S Catanzaro è di stimolare l’amministrazione a usare i fondi stanziati dal Governo Conte bis. Ci auguriamo che questa volta il Comune si attivi per evitare di perdere il finanziamento, come già successo con i 170 mila euro stanziati in precedenza. Abbiamo anche preparato un modello di mozione da presentare in tutti i Comuni della Calabria, che mettiamo a disposizione di ogni forza politica. Il nostro impegno per la città e per la Calabria é costante, non smetteremo mai di offrire benefici e soluzioni ai cittadini”.