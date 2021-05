Catanzaro Calcio in attesa di sapere il primo avversario playoff

La banda di un caro ex, una sostanziale sorpresa che la B la richiama almeno nei ricordi, un’amara vecchia conoscenza, o una sorella di girone: si deciderà domani chi tra Renate, Albinoleffe, FeralpiSalò, Avellino contenderà al Catanzaro l’accesso alle semifinali playoff di giugno. Di fatto l’urna è già pronta a Firenze per stabilire gli accoppiamenti ed i giallorossi, che si presenteranno all’appuntamento da teste di serie al pari di Padova, Alessandria e SudTirol, possono guardarci dentro con una buona dose di fiducia. In ogni caso ci sarà da sudare, questo è scontato. Ma dopo un finale in crescendo che ha dimostrato tutto il valore caratteriale del gruppo, lecito crederci.

DIARIO DI BORDO – L’anticipo della seduta odierna al mattino ha consentito a Calabro ed i suoi di gettare già un primo sguardo sui possibili avversari. Da Giovino sono arrivate notizie confortanti per il tecnico giallorosso che ha visto Verna e Scognamillo scendere regolarmente in campo dopo le contusioni rimediate ieri in partitella. Pienamente ristabiliti tutti e tre; l’unico a marcare visita è stato Garufo per un piccolo risentimento muscolare che in previsione di domenica non dovrebbe creare grossi problemi. Domani allenamento congiunto con la Primavera: una volta conosciuto l’avversario, si comincerà a serrare definitivamente i tempi-