Calcio, sorteggio playoff. Ai quarti il Catanzaro affronterà l’Albinoleffe

L’urna di Firenze lo ha sancito pochi istanti fa: sarà l’ Albinoleffe il primo ostacolo per il Catanzaro nel cammino verso la promozione. Comincerà dunque al “Città di Gorgonzola” l’avventura giallorossa negli spareggi per la B: gara uno fissata per domenica 30, il ritorno al “Ceravolo” invece per mercoledì 2 giugno. Presente alla cerimonia nella sede della Lega anche il diggì del Catanzaro Diego Foresti.

AIRONI TRA IERI ED OGGI – Una sfida che sa di passato ma che guarda al futuro, dunque, per le aquile che non incrociano gli aironi dall’ultima esperienza in cadetteria – campionato 2005/06 – e che proprio a loro proveranno a strappare il pass per il nuovo salto. Quell’anno non ci fu storia: zero a zero in Lombardia, poi il perentorio uno a tre dei seriani a Catanzaro. Il campionato appena alle spalle ha visto i bergamaschi chiudere al settimo posto sostenuti dalla spinta di bomber Manconi – quindici reti per lui – e dalla concretezza in mediana di capitan Giorgione.

LE ALTRE – Per il resto accoppiamenti bilanciati nel quadro con la sfida tra FeralpiSalò ed Alessandria – gara da cui uscirà l’eventuale nuovo avversario per Calabro ed i suoi in caso di passaggio del turno – ed i match tra Renate e Padova, Avellino e SudTirol. Per il Catanzaro anche un’altra notizia: in caso di raggiungimento della finale la gara decisiva di ritorno verrà giocata al “Ceravolo”.