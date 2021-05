Torna a Vallefiorita la manifestazione “Un libro ai nuovi nati”

Lunedì 31 maggio alle ore 17 presso la Villa Comunale di Vallefiorita ritorna la manifestazione “Un libro ai nuovi nati” per tutti i nati dal 1 gennaio 2019 al 30 aprile 2021.

La Biblioteca Errante, il Comune di Vallefiorita e l’associazione Terra di Mezzo hanno pensato ad un dono speciale per ogni nuovo nato, in modo da far conoscere a tutte le famiglie il piacere e il valore del libro e della lettura.

Si è ripresa quindi quella che era diventata una tradizione, iniziata sin dal 2014 con l’avvio della Biblioteca Errante di Vallefiorita e interrotta solo lo scorso anno per le vicende legate all’emergenza sanitaria.

La manifestazione si terrà il 31 maggio presso la Villa Comunale e in questi giorni tutte le famiglie che hanno bambini nati dal 2019 a oggi, saranno invitati all’incontro per ritirare il libro in dono.

Oltre la consegna del libro ai nuovi nati a Vallefiorita, afferma Patrizia Fulciniti, ideatrice della Biblioteca Errante, ci sarà anche, con la manifestazione “Parola dopo parola” la consegna di libri alle bambine e bambini che si iscriveranno in prima nel prossimo anno scolastico 2021-22. Un modo per augurare ai nostri figli un meraviglioso futuro, da costruirsi parola dopo parola.

Un piccolo dono che ha però un grande valore simbolico e che coinvolge direttamente non solo i bambini ma anche i genitori e l’intera comunità. Un dono che sottolinea l’importanza della lettura ad alta voce fin dalla più tenera età, leggere storie e raccontarle ai nostri figli nella consapevolezza, come dimostrano le ricerche, che leggere e ascoltare leggere, fin dalla più tenera età, ha un effetto straordinariamente positivo sullo sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale del bambino e, di questo, è l’intera comunità ad averne beneficio.

La manifestazione si svolgerà proprio il 31 maggio, giornata conclusiva del “Maggio dei Libri” l’annuale appuntamento nazionale di Cepell e del Ministero della Cultura al quale la Biblioteca Errante di Vallefiorita, con i suoi lettori e le sue lettrici volontarie, partecipa costantemente con incontri nelle scuole di ogni ordine e grado della Calabria.