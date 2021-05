Grande successo di partecipazione alla Giornata Ecologica a Botricello, rimossi i rifiuti abbandonati sull’arenile e nella pineta antistante il lungomare cittadino. Lo rende noto il Comune di Botricello.

L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, quest’anno si è arricchita con il protocollo d’intesa, tra l’Amministrazione Comunale e l’associazione Plastic Free Onlus, improntato a sensibilizzare i cittadini sulla pericolosità della plastica. Una giornata ecologica riuscitissima grazie alla voglia e all’entusiasmo di tutti i partecipanti.

“Si spera – affermano dal Comune – che tali manifestazioni non restino fini a se stesse ma siano messaggi di cultura ambientale, di invito a non deturpare e inquinare siti naturali così importanti per la nostra vita quotidiana.

Sono stati raccolti quintali di rifiuti tra plastica, vetro, ingombranti e indifferenziato, ma al di là della quantità, quello che emerge è il grande e soprattutto crescente impegno da parte dei cittadini che sentono come basilare la necessità di esporsi in prima persone per la difesa dell’ambiente.

Talvolta non ci rendiamo conto delle bellezze dei nostri luoghi. Addirittura deturpiamo con i rifiuti abbandonati e con la trascuratezza il nostro stesso habitat.

Ma queste giornate sono momenti di sensibilizzazione che fanno sentire ognuno parte di un’unica giusta causa e membro attivo, nonché fondamentale, della comunità. Queste iniziative sono importanti, ma non vi è alcun dubbio che sono altrettanto incomplete se continuano ad esserci persone che, al contrario, non prendono ancora coscienza che tali discariche a cielo aperto rappresentano un pericolo per la salute e per l’ambiente.

Un ringraziamento ai numerosi cittadini intervenuti, a tutte le associazioni che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione e precisamente: Plastic Free onlus, Ass. Culturale Al Baraka, Pro loco, Protezione Civile, Avis, Croce Rossa Italiana, Big Bang, Wordl Song Moo Kwan Association, Un Cuore per Botricello, Maneggio Sella D’oro, LP – Con Te, I Want You Sport Fitness, Volley Botricello School, Centro Anziani Botricello Insieme, Ualsi Onlus”.

Il personale della ditta Rocca srl si è occupato del trasporto e conferimento dei rifiuti.