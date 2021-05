Consiglieri comunali Levato e Celi: “Attenzione per garantire sicurezza in luoghi aggregazione quartiere Lido”

“Nello scorso fine settimana c’è stata una preoccupante serie di episodi di disordine e microcriminalità in città che non lasciano ben sperare dopo le riaperture così tanto attese da mesi. Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni da genitori che lamentavano l’assenza di sicurezza in diversi luoghi di aggregazione per i più giovani, con riferimento specialmente al quartiere Lido”.

Lo affermano i consiglieri comunali Luigi Levato e Francesca Carlotta Celi.

“Sul lungomare, ad esempio – continua – un ragazzino ha subito un’aggressione a bordo del proprio monopattino e il tentato furto del portafoglio. Al Parco Gaslini pure si sono registrati dei furti di zaini e altri oggetti a causa dell’evidente presenza di malintenzionati. Le famiglie, quindi, temono per l’incolumità dei propri figli in vista della stagione estiva in cui, si spera, si potrà finalmente tornare a vivere in compagnia e all’aria aperta.

E’ necessario, dunque, prevenire un’eventuale escalation di episodi negativi con un controllo più serrato dei vigili urbani e delle forze dell’ordine nei punti strategici più affollati durante i fine settimana. Così facendo, si garantirebbe un segnale concreto di attenzione a presidio del territorio e a tutela della sicurezza in città”.