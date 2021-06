Incidente allo svincolo autostradale per Lamezia, si ribalta un camper

Una squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro – distaccamento di Lamezia Terme – è intervenuta questa mattina alle ore 7.55 circa per incidente stradale allo svincolo autostradale di Lamezia Terme direzione sud. Coinvolti nell’incidente un camper ed una vettura Citroën C3.

Il camper a seguito dello scontro si è ribaltato. A bordo c’erano quattro passeggeri tra cui una donna in attesa che, estratta dall’abitacolo, è stata affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e il successivo trasporto presso struttura ospedaliera. Illesi i passeggeri della vettura.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso, altresì, alla messa in sicurezza dei mezzi e del sito. Sul posto è arrivata la polizia stradale per gli adempimenti di competenza e il personale dell’Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Si sono verificati disagi per la viabilità.