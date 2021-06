Strada provinciale Gimigliano-Soluri, i consiglieri: “Interventi immediati”

“A seguito della nota apparsa sulla stampa relativa al malfunzionamento del semaforo presente sulla strada provinciale che collega Gimigliano-Soluri, ci teniamo a sottolineare che i controlli effettuati da parte dei nostri tecnici sono stati immediati. Le attività di riparazione si sono poi protratte nelle ore notturne e nei giorni seguenti per verificare eventuali malfunzionamenti”.

Lo affermano in una nota i consiglieri provinciali di maggioranza che aggiungono: “Sull’impianto, che è alimentato da un sistema ad energia solare, sono stati effettuati interventi di reset e di codifica della centralina. Vogliamo ricordare all’assessore Paone che il nostro ufficio tecnico, come tutti gli altri uffici, è sempre a disposizione per la risoluzione delle problematiche segnalate dai diversi territori, com’è stato in questo caso grazie all’efficienza tempestiva dell’ing. Iiritano e del geom. Cimino”.

“Comprendiamo – continua la nota – che il clima elettorale scalda gli animi e si palesa la necessità di avere maggiore risalto tramite la stampa, però non è in alcun modo corretto fare passare messaggi non veritieri. La nostra attenzione verso il territorio di competenza provinciale è costante e ribadiamo la massima disponibilità degli uffici a trattare e risolvere le problematiche presenti e future”.