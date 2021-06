In via Masciari da venti giorni una discarica a cielo aperto

E’ non solo fortemente indecoroso, ma anche molto pericoloso per la salute pubblica quello che avviene in via Masciari, zona via Marincola Pistoia, centro storico.

E che purtroppo è da ben venti giorni almeno sotto gli occhi dei residenti. Spazzatura ammucchiata, una discarica a cielo aperto, preda di topi e altri animali, il tutto reso ancora più insano dalla pesante ondata di caldo che ha investito la città.

I cittadini, oltre a deprecare la situazione, chiedono, attraverso catanzaroinforma.it, se ancora si debba attendere per risolvere una situazione così pericolosa per la salute di tutti.