La candidata Ventura incassa l’appoggio del ministro Orlando

Il ministro del Lavoro Andrea Orlando, oggi in Calabria, ha avuto un colloquio telefonico con la candidata presidente della Regione Maria Antonietta Ventura e, secondo si è appreso, ha espresso sostegno ed apprezzamento in particolare per i contenuti di un’intervista che la stessa Ventura ha rilasciato al quotidiano La Repubblica.

Orlando e Ventura si sono dati appuntamento nei prossimi giorni per discutere dei temi al centro del dibattito politico in Calabria e in particolare sui programmi da attuare per lo sviluppo e il futuro della regione.