Morte mons. Cantisani, i messaggi di cordoglio da Pd e Fiorita

Il Partito Democratico di Catanzaro esprime profondo cordoglio per la scomparsa di mons. Antonio Cantisani, figura di grandissimo rilievo sociale e culturale di cui, oggi, la Calabria tutta piange la dipartita.

Il commento di Nicola Fiorita

“Nel novembre del 2003 vivevo e lavoravo a Firenze. Delle cose catanzaresi sapevo poco, ma mia madre mi parlava spesso di un vescovo lucido e generoso. Anche per questo mi colpì molto l’attacco che Francesco Merlo scagliò dalle pagine del Corriere della Sera contro l’arcivescovo di Catanzaro. Scrissi al direttore del Corriere e mons. Cantisani – mi disse mia madre – apprezzò molto le mie parole.

E con quelle parole voglio ricordarlo oggi e ricordare il suo impegno verso gli umili, i deboli, i bisognosi. Verso gli uomini.

Gentile direttore,

sono rimasto molto colpito dall’articolo di Francesco Merlo del 22 luglio su (o meglio, contro) le posizioni critiche assunte dal presidente della Conferenza episcopale calabra, Mons. Cantisani, in ordine alla recente legge Bossi-Fini.

Ho riletto più volte – e, non lo nego, con un crescente fastidio- questo articolo, alla ricerca delle motivazioni che potessero spiegare un intervento così duro, a gamba tesa per usare il linguaggio del giornalista, così apparentemente sproporzionato e, per dirla tutta, così eccessivo se solo si pensa che esso è originato da una posizione affatto nuova e/o sorprendente di un autorevole rappresentante della Chiesa italiana.

Inizialmente ho pensato che potesse trattarsi di una reazione all’invasione di campo operata dall’autorità ecclesiastica tesa a difendere l’autonomia del legislatore statale da condizionamenti esterni. Ma se così fosse, ben più generale avrebbe dovuto essere l’impostazione del discorso, posto che di tali interventi è piena la cronaca politica del nostro Paese: dalla fecondazione assistita all’aborto, dalla pillola al divorzio, certo non mancano i campi in cui la Chiesa ha recentemente invitato alla disobbedienza di leggi in vigore o ha cercato di condizionare l’esito del dibattito parlamentare.

In seconda battuta mi è venuto di notare lo strano destino che lega la città in cui sono nato, Catanzaro, al Suo prestigioso giornale. Dalle polemiche sugli esami per divenire avvocato ai ripetuti attacchi ad alcuni magistrati del luogo, dalle avventate critiche di Padovan alla dirigenza della locale squadra di calcio a quest’ultimo caso, Catanzaro sembra progressivamente assumere le sembianze di quel simbolico capro espiatorio di cui, come insegnano Girard e Pennac, ogni società organizzata non può fare a meno. Ma, al di là di questa amara constatazione, tutto ciò continua a non spiegare il perché di tanto interesse per l’intervento di Mons. Cantisani.

Quello che più sembra infastidire Merlo è che la difesa della dignità e dei diritti (termine che peraltro non compare mai nel suddetto articolo) dei poveri e dei diseredati venga assunta da quella che lui definisce “la chiesa degli abitanti più poveri di questa striscia d’Europa”, con frase che sembra rimarcare anche un ulteriore paradosso insito nel discorso di Mons. Cantisani: a farsi carico di questi poveri che sono anche e soprattutto stranieri è una chiesa che appartiene alla periferia più estrema dell’Occidente.

Ecco, forse, la chiave. La dignità umana è problema più complesso di uno slogan (nessun uomo è clandestino) dice giustamente Merlo, ma i termini di questa complessità e il contenuto delle soluzioni proposte o proponibili a chi appartengono? A chi detiene la ricchezza, la cultura dominante, il potere: al centro dell’impero, sembra dire Merlo. E l’impero moderno o, se si preferisce, lo Stato democratico ha già elaborato la sua risposta, semplice nonostante la complessità del tema: lo straniero è se è turista danaroso o lavoratore bisognoso, altrimenti non è. O, almeno, qui non è.

Ed ecco perché appare intollerabile la voce che arriva dalla Calabria. In fondo, Mons. Cantisani si limita a fare il suo mestiere, il vescovo, ricordando il dovere di ogni buon cattolico di aiutare gli emarginati, di guardare ai bisogni dell’uomo e non alle oscillazioni dei flussi migratori, ma inevitabilmente egli finisce per rivendicare l’esistenza di altri luoghi in cui affrontare la complessità del tema ed elaborare proposte; luoghi maledetti, perché ci ricordano che l’emarginazione e la povertà sono già tra di noi e, questi sì, non conoscono confini né si eliminano con le impronte digitali.

Il quasi povero che difende il povero invece di difendere i propri, ridotti, privilegi; il campagnolo che dall’ultima striscia d’Europa intacca il monopolio delle scelte in tema di cittadinanza: ecco cosa origina e spiega l’acredine di un importante giornalista di un autorevole quotidiano. Nulla di nuovo, direi, se non il rammarico per alcune affermazioni contenute nell’articolo. Dice Merlo che Mons. Cantisani si fa sleale nei confronti della sua Calabria e che la dignità umana si difende anche con i confini e mi sembrerebbe più corretto che questi giudizi fossero lasciati ai diretti interessati: ai calabresi e a chi si arresta o è arrestato a quei confini. Se la costruzione delle regole preposte a preservare i privilegi deve spettare solo e unicamente ai detentori del potere, che almeno le utopie e il dissenso siano lasciate a chi, per scelta o per necessità, vive lontano da esso”.