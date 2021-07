Regionali: Tansi, domani convention con i suoi per pianificare la scalata alla Regione

Prima mega-convention organizzativa nel pieno e rigoroso rispetto delle normativa Anticovid, prevista per domani in una rinomata struttura ricettiva situata nel comprensorio catanzarese, di tutti e 72 i candidati a tre (Tesoro Calabria, Calabria Libera e Calabria Pulita) delle quattro liste che fanno capo al gruppo per Carlo Tansi Presidente. Gli aspiranti consiglieri regionali, – si legge in una nota stampa- in attesa di confrontarsi la prossima settimana anche con gli altri 24 colleghi inseriti in Il Sud con Carlo Tansi nell’ambito di un “faccia a faccia” ancora più allargato, fra circa 24 ore ragioneranno di programmi e strategie in vista dell’ormai sempre più imminente campagna elettorale per il rinnovo di Giunta e Consiglio della Regione.

Un appuntamento importantissimo per la terra di Calabria, quest’ultimo, già rinviato molte volte a causa dell’emergenza Coronavirus, ma adesso – salvo imponderabili nuove cause di forza maggiore – fissato per domenica 10 ottobre. Una data che, se i calabresi vorranno, potrà entrare nella storia, essendo scolpita a caratteri cubitali come il giorno dell’unico, vero e reale cambiamento, quello in cui si premia un Movimento come Tesoro Calabria, lontano anni luce dal sistema partitocratico del Put al solito a caccia di torte e pagnotte e dei finti paladini della giustizia, rigorosamente con la g minuscola nella fattispecie, maestri del “chiagn e fott” ma di poca sostanza. Una faccia una razza, con cui tutto resterà com’è o andrà perfino peggio. Un triste destino per uno dei luoghi più belli che esistano in Italia e anche ben oltre i confini nazionali.