Conferenza episcopale calabra, definite le nomine. A don Maurizio Aloise la Commissione per i Problemi Sociali

Nel corso dei lavori della sua ultima sessione, la Conferenza episcopale calabra, secondo quanto riferisce una nota, ha provveduto alle seguenti nomine per il quinquennio 2021-2026: Commissione per la Dottrina della Fede, l’Annuncio e la Catechesi, mons. Fortunato Morrone e segretario don Franco Liporace; Commissione per la Liturgia, mons. Francesco Nolè e segretario don Luca Perri; Commissione per il Servizio della Carità, mons. Giuseppe Schillaci e segretario don Nino Pangallo; Commissione per il Servizio della Salute, mons. Francesco Savino e segretario don Antonio Martello; Commissione per il Clero e la Vita Consacrata, mons. Francesco Nolè e segretario mons. Rocco V. Scaturchio; Commissione per il Laicato, mons. Francesco Milito e segretario dott.ssa Iolanda Tassone; Commissione per la Famiglia e la Vita mons. Raffaele A. Panzetta, e segretari don Pietro Romeo e coniugi Silvia e Giuseppe Alì; Commissione per l’Evangelizzazione dei popoli e la Cooperazione tra le Chiese, mons. Donato Oliverio e segretario don Antonio Stranges; Commissione per l’Ecumenismo e il Dialogo mons. Francesco Oliva e segretario don Vincenzo Malizia; Commissione per l’Educazione Cattolica, la Scuola e l’Università, mons. Leonardo Bonanno e segretario don Emanuele Leuzzi; Commissione per i Problemi Sociali e il Lavoro, la Giustizia e la Pace, mons. Maurizio Aloise e segretario fra. Stefano Caria; Commissione per la Cultura e le Comunicazioni sociali, mons. Fortunato Morrone e segretario don Davide Imeneo; Commissione per le Migrazioni, mons. Giuseppe Schillaci e segretario sig. Giuseppe Fabiano; Servizio di pastorale giovanile, mons. Francesco Savino e segretario don Ivan Rauti; Consulta per i Beni Culturali, mons. Francesco Milito e segretario ing. Paolo Martino.

“La Cec – prosegue la nota – ha concluso i lavori rivolgendo a tutti l’augurio di un buon e fruttuoso lavoro”.