Pd di Soverato: “Non abbiamo bisogno dell’ennesimo pifferaio magico né di un apprendista taumaturgo”

“La situazione in cui versa il Partito Democratico calabrese è oggettivamente drammatica e non si risolve certo con dichiarazioni a mezzo stampa dal tono parenetico, da parte di esponenti del succitato partito o presunti tali; dichiarazioni volte a fornire ricette salvifiche che sono frutto di semplificazioni: non è certo con una selezione di amministratori, con una sorta di squadra degli ottimati locali che si sana la situazione e siamo convinti che non serva un candidato “entusiasmante” bensì una candidatura frutto di un confronto vero fra militanti e sostenitori del partito, a tutti i livelli”. E’ quanto si legge in una nota del coordinamento del circolo Pd di Soverato.

“I luoghi comuni servono ancor meno – continua la nota – per cui è inutile e inopportuno addossare la colpa ai circoli e denunciarne l’inconsistenza, soprattutto se a farlo è chi il circolo lo frequenta assai poco e non ha mai cercato il confronto con gli iscritti. Di tutto abbiamo bisogno in questo momento, fuorché dell’ennesimo pifferaio magico e men che meno, di un apprendista taumaturgo”.