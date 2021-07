Pnrr, Molinari (IDV): “Ennesimo scippo in danno dei cittadini meridionali”

“Poco più di tre mesi alle elezioni (forse, perché ad oggi non abbiamo alcuna data certa per nessuna delle elezioni amministrative) e mentre ancora grande è la confusione nel campo del cosiddetto centrosinistra, in cui sono ancora alla ricerca di un nome “sacrificabile” e credibile, nel frattempo e nel totale imbarazzo della nutrita pattuglia di parlamentari calabresi nel governo, rischiamo anche questa volta che la Calabria ed il Sud in generale, restino fuori dalla possibilità di ricucire le disuguaglianze con il resto del Paese legate alle risorse che l’Europa, proprio per questo, ci ha concesso con il PNRR”. E’ quanto afferma il senatore di Italia dei Valori Francesco Molinari.

“IDV Calabria – prosegue Molinari – è pronta alla lotta senza quartiere con chi ci sta e a prescindere dagli schieramenti che sono solo di facciata, contro ennesimo scippo che stanno tentando di compiere in danno dei cittadini meridionali” dichiara il Coordinatore per la Calabria di IDV.

“Sarebbe l’ennesimo furto ed un vero e proprio imbroglio se è vero che nel Piano inviato a Bruxelles, per come denunciato dal professore Gianfranco Viesti, degli i 82 miliardi di euro annunciati – per come anche noi abbiamo denunciato già molto meno di quelli che ci spetterebbero – e che l’Europa ha dato all’Italia per il superamento delle iniquità perpetrate in danno di noi calabresi e meridionali, solo 22 miliardi in realtà ne arriveranno al Sud e tutte, peraltro, relative a opere infrastrutturali vecchie e che già avrebbero dovuto essere finanziate dallo Stato Italiano” continua Molinari.

“E’ il solito gioco delle tre carte con cui da decenni ci fregano. Ecco un tema su cui vorremmo si coalizzasse una vera nuova compagine per governare la Calabria e che superasse le vecchie ed ipocrite battaglie ideologiche comode solo ai soliti noti che vivono e campano di politica ed hanno a cuore solo il loro orticello, fosse anche solo del 2/3%. Solo in questo caso come IDV Calabria – conclude il Coordinatore Molinari – metteremo a disposizione i Valori che IDV continua a difende e per cui resiste combattendo, in una compagine che voglia governare la Calabria per liberarla dalla ‘ndrangheta e dalla corruzione”.