In libreria l’ultimo lavoro della scrittrice Carmen Talarico

«La scrittura è quel respiro d’anima che toglie il respiro tanta è la sua forza curatrice, guaritrice e trasformatrice».

Carmen Talarico è così che ama definire la sua scrittura. La parola poetica intimista, nella sua nudità e delicata potenza, è lo stile linguistico scelto per i suoi libri.

Appena pubblicato è il suo quarto libro: RICAMO D’ANIMA. Tessiture generatrici, trilogia di silloge poetica, prefazione di Laura Campanello e illustrazioni di Renata Oftinowska, Carmignani Editrice, Giugno 2021 di Carmen Talarico.

È un libro sul tempo presente intriso della voce delicata e nuda della poesia. Il titolo nasce dalla parola poetica che si è rivelata un «fare ricamo» di paesaggi interiori inattesi, esplorati con l’occhio di chi si specchia nella luce dell’altro occhio, delle cose che si svelano e della propria anima. Il tessere poeticamente il mondo ha generato una trilogia di silloge poetica. Passando dall’ombratile e dalla notte, la tessitura generatrice nel tempo presente inquieto ha restituito le pulsazioni della luce di rinascita. Ancora. Un telaio solido ha generato la tessitura trasformatrice.

È un telaio al femminile con voci di professioniste attive e creative, appassionate, genuine e attente alla cura in ogni ambito e, soprattutto, donne di anima: la Dott.ssa Laura Campanello che ha curato la prefazione; l’illustratrice e grafica Renata Oftinowska che ha curato il progetto grafico di copertina; l’Assessore alla Cultura del Comune di Cascina Avv.ssa Bice Del Giudice che ha curato la lettura della prima bozza dell’opera; la Carmignani Editrice per aver creduto nella mia trilogia con entusiasmo. La Pro Biennale Internazionale di Venezia ha selezionato alcune poesie della trilogia RICAMO D’ANIMA. Tessiture generatrici e le ha conferito il prestigioso Premio Canaletto. Il libro è già disponibile presso le librerie Roma, Carrara ed Equilibri di Pontedera, Civico-14 di Marina di Pisa, Gini di Cascina e sul sito della casa editrice Carmignani. Il libro sarà presentato in varie rassegne culturali estive e nelle rubriche radiofoniche.