Petrona’, polemiche per utilizzo senza regole di acqua

Non c’è orto senza acqua, non c’è paese che può fare a meno di un regolamento comunale per irrigazione dei poderi.

Così non è a Petrona’ dove la mancanza di controllo sull’ utilizzo della risorsa irrigua sta scatenando tantissime polemiche tra i contadini.

” Si sa, l’orto ha una valenza sociale e anche economica per giovani e anziani, ma a Petrona’ sta diventando solo terreno di scontro per scatenare litigi tra le persone perché si contendono l’ acqua e senza regole vige l’anarchia”, racconta un cittadino petronese che cela identità, ma non la sua rabbia.

Soggiunge: “C’e’ chi ha tanta acqua, chi non ne ha proprio. Sono testimone di tanti litigi per accaparrarsi l’ acqua e così non va, bisogna intervenire prima mettendo dei responsabili “.

In paese non si esclude a priori una petizione volta a sollecitare impiego di risorse umane al fine di regolamentare settore irrigazione.