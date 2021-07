Elezioni, Salvini tuona: “Occhiuto non si discute, le liti saranno superate”

“La scelta in Calabria è stata presa con il ticket Occhiuto-Spirlì. Sicuramente non si rimettono in discussione scelte già fatte per il bene dei calabresi, per qualche litigio che verrà ampiamente superato. Sono convinto che tutto verrà superato”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini parlando dei rapporti all’interno del centrodestra sulle prossime elezioni regionali calabresi.

L’ha detto ad Agorà su Rai3. Sul rischio che Fratelli d’Italia possa sfilarsi dall’accordo sul candidato comune, dopo lo scontro sulle nomine Rai, Salvini ha aggiunto: “L’unità del centrodestra è quello che ci chiede il Paese, i cittadini, gli imprenditori. Mi rifiuto di pensare che si sia messa in discussione per una presidenza in un consiglio di amministrazione. La Calabria ha bisogno di infrastrutture, c’è bisogno di fare e non di litigare”.