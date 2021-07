Ronzulli (FI): “Occhiuto resta il nostro candidato”

“In Calabria il nostro candidato è e resta Roberto Occhiuto. Si sono svolti diversi tavoli nazionali con tutti i vertici del centrodestra, abbiamo preso una decisione seguendo il criterio del candidato migliore che è Occhiuto e noi restiamo su questa scelta che è quella che ci consentirà di vincere ancora una volta in Calabria. Poi, verbi come ‘rivendico’ non mi fanno impazzire, preferisco espresssioni come ‘parliamone’, ‘sediamoci e confrontiamoci’ per trovare delle soluzioni. Invito quindi Giorgia Meloni a incontrarsi con i leader del centrodestra e trovare delle soluzioni equilibrate. Questo vale anche per la commissione di Vigilanza Rai“. Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, ad Agorà su Rai 3.