Il nuovo Capo della Squadra Mobile di Catanzaro è Fabio Catalano

A Catanzaro arriva un nuovo dirigente della mobile, si tratta di Fabio Catalano, già dirigente della mobile di Cosenza.

Primo dirigente della Polizia di Stato, Vice Questore della Polizia di Stato, già vice dirigente della Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria. Laureato in giurisprudenza, è stato assunto nella Polizia di Stato nel 1994; dopo aver frequentato nel 2002 il corso di formazione alla Scuola Superiore della Polizia di Stato a Roma, ha prestato servizio:

-Commissariato di P.S. di Palma di Montechiaro (AG) come Dirigente, lì ha portato a termine diverse attività di contrasto alla criminalità organizzata di matrice “stiddara” nonché contro la criminalità comune presente in quel territorio;

-Commissariato di P.S. di Bovalino (RC) come Dirigente, anche qui impegnato in prima linea contro la criminalità organizzata di matrice “ndranghetistica” portava a termine alcune importanti operazioni per le quali nell’anno 2006 veniva promosso per meriti straordinari alla Qualifica di Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato; –

dal 2007 alla Questura di Reggio Calabria, veniva assegnato alla Squadra Mobile, da prima come responsabile della Sezione Omicidi e successivamente della Sezione Catturanti; -nel 2011 viene nominato Dirigente dell’U.P.G.S.P., Squadra Volante;

-nel 2015 ritorna alla Squadra Mobile di Reggio Calabria come Vice Dirigente.

Inoltre, Francesco Rattà, già dirigente della mobile di Catanaro e di Reggio Calabria , diventa dirigente della mobile di Roma. Alfonso Iadevaia, invece, attuale capo della mobile di Catanzaro, andrà a dirigere la Mobile di Reggio Calabria.

Ai nuovi dirigenti gli auguri di buon lavoro da Catanzaroinforma.it