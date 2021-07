A Cropani tempo di mare e di inclusione

Il mare come terapia, il mare come inclusione, il mare come opportunità. La casa protetta “Mons. Stanizzi”,nell’ottica del progetto “Benvenuta estate 2021” ha organizzato, giorni addietro, diverse uscite al mare per gli ospiti della struttura sanitaria: sono stati tutti momenti all’insegna della spensieratezza e del divertimento.

L’equipe, composta da psicologi,medici,assistenti sociali,educatori,infermieri e operatori, consapevole del valore curativo del mare, persegue l’obiettivo del benessere psicofisico in tutte le forme.

Mare e salute sono strettamente correlati tra loro,pertanto tale iniziativa, denominata “Benessere Blu”, ritrova riscontro non solo nella serenità e felicità degli ospiti,ma anche nel sostegno dato ai familiari dei degenti con cui i rapporti non sono episodici.

Missione compiuta: la casa protetta ” Mons. Stanizzi” porta sorrisi ed emozioni laddove vede le lacrime della malattia e solitudine.