Pentone, pronto cartellone per estate 2021

Non ci sarà spazio per la noia nell’ estate 2021 a Pentone: pronto il cartellone delle iniziative per l’estate 2021.

L’ Amministrazione comunale, rappresentata dal primo cittadino Vincenzo Marino, ha appena ultimato il cartellone delle manifestazioni denominato ” E… state a Pentone 2021″.

Ben 23 sono gli appuntamenti e spaziano dallo sport alla cultura passando per animazione per bambini e per il 40ennale della locale Pro-loco.

Pentone è unico paese in Calabria ad aver aderito al cartellone nazionale ” 1000 persone per 1000 piazze”, un grande contenitore per restituire socialità ai cittadini, sempre ottemperato alle regole anti contagio.

Tante idee permeate di idealità e creatività : non ne difettano gli abitanti di Pentone.