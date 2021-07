Petrona’, protesta per strada colabrodo dei cittadini frazione Arietta

Petrona’, petizione cittadini frazione Arietta

Non è passata inosservata una petizione promossa da alcuni cittadini della piccola frazione Arietta di Petrona’ per sollecitare la sistemazione di una strada comunale dissestata dove regnano da tempo negligenze e incuria.

Un cittadino su due del piccolo borgo ha apposto la propria firma per chiedere all’ Amministrazione comunale di Petrona’ di ripristinare la viabilità su un tratto di strada in cui non mancano i rischi per incolumità.

Nella missiva, sottoscritta da piu di 50 persone, si precisa che non si accetteranno interventi tampone e chiede anche diserbo e sistemazione delle cunette. Le istanze verranno illustrate in un incontro pubblico.

Arietta teme isolamento in vista dell’autunno e sollecita interventi celeri per tutelare un diritto importante: il diritto alla mobilità.