Cropani, domani giornata sulla tutela della vita in mare e sulla spiaggia

Con l’intento precipuo di tutelare senza improvvisazioni la vita in mare e sulla spiaggia, domani, 2 agosto 2021, ore 10, presso secondo piazzale di Cropani, si terrà una dimostrazione promossa dal Comune di Cropani e dalla Scuola cani da salvataggio. All’iniziativa, organizzata per asserita volontà del primo cittadino Raffaele Mercurio e del consigliere delegato al turismo Lino Riccio, prenderanno parte i Carabinieri di Cropani, i Rangers del Mediterraneo, la Polizia municipale, i Carabinieri in pensione Sersale e la Guardia Costiera di Crotone. La parola prevenzione non manca dal vocabolario della cosa pubblica cropanese.