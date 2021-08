Agricoltura catanzarese a secco, Tallini: “A2A non rilascia l’acqua necessaria a soddisfare le esigenze irrigue”

“La società idroelettrica, di fatto, non sta rispettando la convenzione sottoscritta nel 1968, tra l’ex Cassa per il Mezzogiorno ( oggi Regione Calabria) ed Enel a cui è subentrata, adducendo quale motivazione l’incompatibilità con le condizioni idrologiche del periodo, e dunque con la necessità di salvaguardare la risorsa idrica necessaria a garantire il fabbisogno potabile. Motivazione – si legge nella nota – addotta dalla società del tutto pretestuosa e infondata, in quanto l’invaso del Passante ha disponibilità idrica sufficiente a soddisfare le esigenze potabili e irrigue, che, in ogni caso, hanno la prevalenza per legge sull’uso idroelettrico. Tale situazione sta creando notevoli disagi agli agricoltori ormai esausti da una situazione diventata insostenibile, dopo mesi di carenza idrica, in un momento nel quale le colture sono in campo e le condizioni climatiche sono più proibitive del solito. L’agricoltura rappresenta il principale volano di sviluppo di questa regione e non può essere mortificata da interessi di parte e deve quindi essere tutelata a garanzia delle produzioni di eccellenza e dei riflessi occupazionali connessi”.