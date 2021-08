Ancora fiamme: incendio sopra al Sansinato

Fumo, fuliggine, fiamme: continua a bruciare la Calabria. E gli incendi non risparmiano neanche il territorio di Catanzaro. In questo momento un incendio è in corso sopra al Sansinato e atre fiamme si alzano in tutta la provincia tenendo impegnati i vigili del fuoco e i canadair che vanno avanti e indietro da ormai diverse ore. Da registrare, anche, le alte temperature dovute al forte caldo di questi giorni.