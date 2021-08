Il Comune cerca locali per le scuole. Domande entro il 16 agosto

È stato pubblicato sull’albo pretorio online del Comune di Catanzaro, l’avviso di manifestazione d’interesse inerente la ricerca in locazione di immobili con destinazione d’uso scolastico ed uffici di segreteria annessi. L’avviso, redatto sulla base degli indirizzi predisposti dall’apposito bando del Miur, è finalizzato ad individuare strutture, già disponibili ed idonee per l’utilizzo preposto, situate nelle zone di Catanzaro Nord, nei dintorni dell’Istituto Patari Rodari; Catanzaro Sud, nei dintorni dell’Istituto Don Milani; Catanzaro Lido, nei dintorni dell’Istituto Vivaldi, plesso Murano.

I soggetti interessati dovranno far pervenire la documentazione richiesta, entro e non oltre le ore 12 di lunedì 16 agosto. I termini ristretti rispondono al carattere d’urgenza dello stesso avviso, in coerenza con quanto disposto dal Ministero.