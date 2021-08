Mare sporco a Giovino, esclusi sversamenti dei sistemi fognari

Con riferimento alle segnalazioni degli ultimi giorni inerenti presunti fenomeni di mare sporco nel tratto di Giovino, Palazzo de Nobili evidenzia che “dal continuo monitoraggio effettuato dall’ufficio tecnico lungo la zona costiera, non sono emersi episodi di malfunzionamento o sversamenti dei sistemi fognari della città di Catanzaro. L’amministrazione ha quindi richiesto all’Arpacal di effettuare ulteriori prelievi nelle aree interessate, al fine di verificare i livelli di salubrità del mare e constatare l’effettiva provenienza delle scie di schiume e bollicine, visibili in alcune ore della giornata. Si raccomanda, ad ogni modo, agli stabilimenti balneari sprovvisti di un proprio sistema di scarico, il rigoroso rispetto del divieto di utilizzo di shampoo e saponi per le docce”.