Quel chilometro in più ricordando Tony Sità

Ho fatto un altro viaggio molto interessante con la mia squadra, da raccontare per il piacere di esplorare insieme ai lettori della testata (che mi consente queste divagazioni), percorsi che attraversano la nostra terra di Calabria, proiettandoci verso orizzonti più lontani, alla scoperta di un mondo fatto di cose semplici ma sempre entusiasmanti e ricche di significato.

Dopo la battuta d’arresto registrata nelle competizioni sportive che solitamente animano anche le nostre ridenti località, con quella sincerità e quella spontaneità che fa da cornice alle emozioni degli atleti che vi partecipano, ancor più forte si è avvertito il desiderio di dare spazio a questo genere di attività motorie, organizzate dalle varie associazioni sportive la cui “militanza attiva” contribuisce ad esaltare il nostro spirito combattivo, assimilabile a quello di una terra che avverte l’esigenza di un definitivo e duraturo riscatto.

Esaltazione che, in fondo, ha trovato il suo apice dapprima negli europei di calcio e, da ultimo, nelle Olimpiadi celebrate a Tokio, restituendo dignità (o meglio visibilità) all’atletica leggera, la cui pratica rappresenta un volano di potenzialità tanto per i giovani quanto per chi, anche meno giovane come chi scrive, tiene al proprio benessere come valore da preservare.

Una ricerca, quella del benessere psicofisico, mai fine a sé stessa, sol che si pensi alla fragilità della nostra condizione, sempre esposta al rischio di un annichilimento correlato alla perdita di valori e di buoni propositi, da realizzare piuttosto con impegno e passione, come usiamo fare noi runners!

Gli stessi valori e propositi che riempiono la vita e fanno andare avanti superando tutte le vicissitudini del quotidiano.

Gli stessi che hanno sostenuto, nella fede, il mio (anzi nostro) amico Antonio, che ancora oggi la nostra comunità rimpiange, insieme ai suoi cari, quale esempio di un vivere sano e moderato, fatto di gesti semplici e spesso improntati alla solidarietà, abbracciando un mondo di buoni sentimenti che facevano dell’avvocato Sità un professionista sul quale potere sempre contare.

Col mio modestissimo impegno sportivo, profuso sulla lunghezza di 10 km, percorsi di buona lena vestendo la maglia della Corricastrovillari nella gara podistica internazionale denominata “Normanna”, organizzata lo scorso 8 agosto a Mileto dalla ASD MILETOMARATHON – sempre in concomitanza con la ricorrenza della dipartita del compianto collega scomparso ormai sei anni fa – ho voluto testimoniare, nel mio piccolo, che è ancora possibile ispirarsi a valori altri (e più alti) provando a calarci nella realtà piena di ostacoli da sormontare in vista di un traguardo fatto di grande umanità, veramente alla portata di tutte le donne e gli uomini di buona volontà, come lo era il nostro caro e mai dimenticato Tony.

A lui quest’anno ho dedicato l’undicesimo km (percorso in aggiunta alla gara podistica sempre molto impegnativa) con lo sguardo rivolto al cielo dove, ancora una volta, ho scorto una luce che vorrei continuasse ad illuminare tutta l’avvocatura catanzarese.

Grazie Tony per la Tua grande testimonianza di vita, retta e cristianamente orientata, che mi onoro di mantenere viva con immutato affetto, giusto per non dimenticare le cose che contano davvero, senza il timore di mostrare il volto umano della nostra professione, che fa sempre la differenza.

Massimo Nunnari