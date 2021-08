Commissione Antimafia, 11 liste hanno mandato i nomi all’esame dell’organismo

“Sono arrivate le pre-liste dei candidati per le prossime elezioni regionali e comunali. La commissione Antimafia ha modificato il regolamento cosicché i partiti possano sottoporre in anticipo le loro eventuali candidature per la verifica dell’Antimafia. Un concreto passo in avanti per prevenire intollerabili legami fra la politica e mondi che alla politica non hanno alcunché da dare, se non problemi. Ci auguriamo che l’adesione, ad oggi solo volontaria, cresca nel tempo, cosi da permettere un lavoro di analisi sereno e soprattutto con tempi adeguati per fornire ai cittadini la possibilità di scegliere i propri rappresentanti in piena trasparenza. Il totale è di 459 nominativi sottoposti alla commissione”. Così il presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra.

“Per le regionali in Calabria – prosegue Morra – ben undici liste hanno sottoposto i nomi, qui in ordine cronologico di invio: Coraggio Italia, Fratelli d’Italia, Noi con l’Italia, Forza Azzurri, Forza Italia, Occhiuto Presidente, Lega, UDC, Tesoro Calabria, Calabria Libera, M5S. Per Roma è pervenuta solo la lista M5S cosi come per Latina. Per Napoli solo la lista Fratelli d’Italia”.