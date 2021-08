I nati nel 1971 si danno appuntamento per festeggiare l’antica amicizia

Festa dei coscritti dell’anno 1971 nel paese dei funghi e delle castagne: un’ annata non solo numerosa, ma anche molto coesa. Non erano meno di quaranta i cinquantenni che si sono dati appuntamento ieri nel piccolo paese del catanzarese perché legati da qualcosa di importante: l’anno di nascita come suggello di un’ amicizia vera. Per l’importante e corale ricorrenza del mezzo secolo di vita nulla è stato lasciato al caso: prima la Messa officiata dal parroco don Giorgio Rigoni, subito dopo la succulenta cena. Il tutto nel rispetto delle ultime norme anti contagio. Per l’occasione non solo musica e torta, ma anche una maglietta celebrativa come ricordo di un giorno speciale. Emozione nelle emozioni: a salutare i festeggiati anche l’indimenticabile maestra della scuola elementare Aurora Chiappalone e la professoressa di lettere delle scuole medie Maria Arcorace.

Tra un’iniziativa e l’altra, tra una portata e l’altra, tanto spazio alla dietrologia ripensando a un’infanzia diversa, a un’infanzia spensierata, a un’infanzia meno social e più sociale. La festa dei coscritti si è conclusa con i fuochi pirotecnici: una consuetudine nella consuetudine.