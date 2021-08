Occupazione dei reparti, Calabria e Valle d’Aosta registrano un aumento del 2%

Continua la marcia al rialzo dell’occupazione dei reparti negli ospedali per alcune regioni italiane. Secondo i dati aggiornati all’11 agosto dell’Agenas, infatti, Calabria e Valle d’Aosta hanno fatto registrare un aumento del 2% portandosi rispettivamente al 13% e al 6%. Lombardia e Puglia, anche loro in crescita, seppure più moderata, hanno fatto registrare un rialzo dell’1% portandosi entrambe al 5%. Registrano, invece, una performance migliore, Basilicata e Marche che ‘decongestionano’ entrambe dell’1% le aree non critiche portandosi rispettivamente a 6% e 4%.