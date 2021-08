Taverna non dimentica Mamma Natuzza. A lei saranno intitolati una piazza e un monumento

Taverna non dimentica Natuzza Evolo, la mistica di Paravati.

Alla carismatica religiosa verrà dedicata, lunedì prossimo, 23 agosto 2021, ore 11, non solo una piazza, ma anche un monumento.

L’iniziativa è dell’Amministrazione comunale di Taverna, primo cittadino Sebastiano Tarantino, in sinergia con le autorità religiose e la Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime.

In programma, nel rispetto delle norme antiCovid, l’inaugurazione e benedizione dei due siti dedicati a mamma Natuzza. Nulla di improvvisato: la mistica di Paravati aveva casa in località Cutura e lì amava ritirarsi spesso in meditazione.

Mamma Natuzza amava molto la Sila piccola: un amore ricambiato. A futura memoria.