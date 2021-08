Acqua a Isola Capo Rizzuto, A2A: “Nessuna interruzione dei rilasci previsti”

“Con riferimento alle dichiarazioni del Sindaco di Isola Capo Rizzuto, Maria Grazia Vittimberga, A2A precisa di non aver mai interrotto i rilasci da Migliarite previsti dai decreti concessori e dagli accordi con l’Amministrazione regionale calabrese, destinati anche ad uso potabile a Cutro e Isola Capo Rizzuto. Se essi non sono arrivati con regolarità a destinazione, non dipende da A2A bensì unicamente dalle infrastrutture consortili e di terzi a valle di Migliarite“. Lo precisa in una nota la Società A2A, in merito alle dichiarazioni rilasciate dal sindaco di Isola Capo Rizzuto.