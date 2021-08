Da domani servirà il green pass per viaggiare: il promemoria di Sacal

Sacal ha voluto ricordare ai passeggeri in partenza dagli aeroporti calabresi che da domani, 1° settembre 2021, entra in vigore l’obbligo di presentazione della certificazioni verde Covid 19 (cosiddetto green pass) per poter accedere ai voli.

La Certificazione Verde Covid 19 è rilasciata, in formato digitale stampabile, dal Ministero della Salute e attesta una delle seguenti condizioni: aver fatto la vaccinazione anti Covid 19, con uno dei vaccini Autorizzati dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e dall’Agenzia Italiana per il Farmaco (AIFA); ovvero essere guariti dal Covid 19, con contestuale cessazione dell’isolamento fiduciario (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone molecolare positivo; ovvero aver effettuato nelle 48 ore antecedenti un tampone molecolare (PCR) o antigenico con esito negativo.

L’assenza di tale Certificazione Verde COVID-19 potrebbe risultare nel mancato imbarco del passeggero.