Italia Viva resta alla finestra, Rosato: “Assisteremo a un suicidio politico del centrosinistra”

“Noi privilegiamo, e privilegeremo sempre, alleanze per il buon governo, riformiste e riformatrici, come a Milano con Beppe Sala o a Roma con Carlo Calenda”. Così

il presidente di Italia Viva in un’intervista a Tiscali. “In Calabria invece dove non è stato possibile chiudere un alleanza con il centrosinistra, che ha scelto un candidato senza interpellarci, resteremo alla finestra ad assistere a un suicidio politico, costruito con straordinaria precisione”.