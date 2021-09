C’è spazio anche per lo sport all’interno del parco Caria. L’ Amministrazione comunale di Belcastro ha fatto installare nei giorni scorsi un’ area fitness adiacente agli spazi per bambini. L’opera è stata completata grazie alla collaborazione di Miki Dardano, Carmine Grimaldi e Alfonso Tassone. Per il primo cittadino Antonio Torchia eè accogliente quel paese che “pensa agli adulti senza trascurare i bambini”.

Dopo lo sport, altra misura per il bene comune: l’ Amministrazione comunale belcastese ha annunciato un finanziamento di 450mila euro della Regione Calabria per rifacimento rere fognaria di località Castellaci e Castello.