Elezioni regionali, le voci della campagna elettorale

Occhiuto: bene impegno Carfagna per Statale Jonica, con FI al governo Calabria in cima alle priorità

“‘La Strada Statale Jonica è un’opera strategica per la Calabria, e il governo ne è pienamente consapevole’.

Basterebbero queste poche parole pronunciate dal ministro Mara Carfagna durante il question time di oggi a Montecitorio per fotografare il cambio di passo che abbiamo avuto negli ultimi mesi.

Con Forza Italia al governo e con il presidente Draghi a Palazzo Chigi la Calabria e l’intero Mezzogiorno sono in cima alle priorità del Paese.

Ringrazio il ministro per il Sud per l’impegno assunto a nome dell’esecutivo a reperire i 2 miliardi di euro necessari per completare la Statale Jonica, una infrastruttura chiave per la nostra Regione e per i collegamenti commerciali dell’intero Meridione.

Lavorerò, da governatore della Calabria, per raggiungere insieme al governo nazionale questo importantissimo obiettivo”.

Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria