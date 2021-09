Sersale, si assegnano immobili abbandonati

Immobili abbandonati nel centro storico: non c’è rassegnazione nel popoloso paese presilano.

L’ Amministrazione comunale sersalese, sindaco Salvatore Torchia, sta espletando tutte le procedure possibili per l’assegnazione di immobili sfitti e in preda all’incuria del centro storico.

L’idea della delibera della Giunta comunale è quella di valorizzare le risorse immobiliari puntando sull’ esistente, focalizzando l’attenzione alle esigenze di giovani coppie o famiglie numerose o condizioni di indigenza.

Non si sta improvvisando, ma si perseguono gli obiettivi del Piano strutturale comunale: i cittadini interessati possono manifestare la loro volontà.