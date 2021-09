Abramo saluta l’arcivescovo Bertolone: “Ha fatto del servizio pastorale una missione”

“Non posso che salutare, con un pizzico di commozione, l’arcivescovo mons. Vincenzo Bertolone che, dopo dieci anni di episcopato, lascia la diocesi di Catanzaro-Squillace. Sono tanti i momenti e i ricordi che mi legano alla sua persona e alle sue parole che sono state, per me, fonte di incoraggiamento e di arricchimento umano e spirituale, durante l’arco della lunga esperienza alla guida della città”. Lo scrive in una nota il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo.

Mons. Bertolone, anche da presidente della Conferenza Episcopale Calabria, aggiunge Abramo “ha fatto del servizio pastorale nella nostra diocesi una missione di ampio respiro lasciando, in eredità, un appello che tutti noi cattolici dobbiamo fare nostro: quello dell’impegno quotidiano, ognuno per la propria parte, per vivere e far crescere la città. Catanzaro rimarrà sempre grata e legata alla sua figura che ha dato un’impronta indelebile alla storia recente della comunità diocesana, suggerendo e praticando anche una collaborazione, forte e responsabile, con tutte le istituzioni del territorio. Rivolgendogli i miei più sentiti e sinceri saluti, rivolgo anche il benvenuto all’arcivescovo di Crotone-Santa Severina, monsignor Angelo Panzetta, nominato dalla Santa Sede per guidare temporaneamente la nostra diocesi”.