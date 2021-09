Riqualificazione Teatro Masciari, pubblicata gara per progetto di riqualificazione

E’ stata pubblicata la gara relativa ai servizi tecnici di architettura e ingegneria per la redazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica, definitivo ed esecutivo, riguardanti la riqualificazione del Teatro Masciari. Il bando, redatto dal settore Grandi opere diretto da Giovanni Laganà, attesta un valore stimato totale di circa 281mila euro e la scadenza per la ricezione delle offerte è fissata per le ore 15 del prossimo 8 novembre. Dopo la definitiva acquisizione al patrimonio comunale dello storico teatro, l’amministrazione ha, dunque, proceduto a bandire la gara per la progettazione dei lavori di adeguamento sismico, ristrutturazione e recupero della struttura.