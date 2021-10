Salvini chiude la campagna elettorale a Catanzaro: “Noi siamo uniti ovunque”

“Noi siamo uniti ovunque dalla Calabria a Milano, da Roma a Trieste e oggi eravamo a Roma mentre Pd e 5 Stelle sono divisi in tre”. Lo ha detto il leader

della Lega, Matteo Salvini a Catanzaro parlando con i giornalisti a margine nella manifestazione di chiusura della campagna elettorale per le regionali in Calabria.

“Sono contento – ha aggiunto Salvini – che finalmente arrivi questo voto di domenica lunedì perché avremo sindaci della Lega così forti come non li abbiamo mai avuti. Chi sceglie la Lega a Roma, Milano, Torino, Bologna, Caserta e Trieste sceglie città sicure pulite ed efficienti. Pd e 5 stelle hanno solo fatto disastri, guardiamo a come è messa a Roma”.

Matteo Salvini a Catanzaro