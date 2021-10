Fermata Amc all’ospedale Ciaccio da ripristinare: l’appello di Critelli

“In queste ore ho ricevuto la segnalazione da parte di alcuni cittadini che l’autobus Amc Circolare nord, non effettua più la fermata all’ospedale Ciaccio di Catanzaro, nonostante sia prevista sull’orario invernale dell’azienda”. Lo si legge, in una nota, a firma del consigliere comunale Andrea Critelli.

“Fino ad agosto la fermata veniva effettuata regolarmente – prosegue – non capisco come mai è stata sospesa. Ritengo che il problema sia grave, in quando i malati di cancro che sono costretti a recarsi quotidianamente all’Ospedale, subiscono un enorme disagio. Tutti sappiamo – – conclude Critelli – quanto lungo sia il viale che conduce al Ciaccio. Per le persone sane non è un problema ma per chi ha necessità di cure diventa difficile e faticoso percorrerlo. Ho contattato l’Amc per segnalare il disagio e spero che facciamo il possibile per ripristinare la fermata”.