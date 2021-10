La criminalità di viale Isonzo “raggiunge la parità di genere” e usa gli alias per confondersi, distinguersi ma non perdere l’appartenenza

Sono 13 le donne indagate nell’ambito dell’operazione Aesontium, traduzione latina del nome del fiume Isonzo.

Tredici su un totale di 46 persone raggiunte , a vario titolo da misure cautelari.

Il che, laddove ce ne fosse bisogno, conferma che le negli ambienti criminali la parità di genere è stata tristemente raggiunta, con madri, nonne e figlie che sono parte integrante dei sodalizi criminali e famigliari. Laddove criminalità e famiglia sono spesso la stessa cosa.

Gli uomini della Squadra Mobile, della Squadra Volante, della Questura, del comando provinciale dei Carabinieri e della Compagnia di Catanzaro, hanno fatto piazza pulita in quegli ambienti dove la pulizia non è purtroppo né fisica né morale.

Gli indirizzi sono tristemente noti Viale Isonzo 222, Via Stretto antico. Ma anche i personaggi si ripetono, anzi sarebbe meglio dire, guardando i nomi, che si duplicano, a renderli diversi dai loro predecessori, da cui hanno preso i nomi di battesimo, sono gli alias.

Gli Alias

Fiore Bevilacqua, per l’avanzata età è “u nunnu”, ma anche Il vecchio o il montanaro, Silvano Passalacqua è Barbanera, Gianluca Bevilacqua, è “Felice”, Francesca Martelli, “Subaru”, Cosimo Bevilacqua, Coccolino, Silvana Vecceloque Pereloque, culu e vacca, Donato, Bevilacqua, detto “ Mario” o occhio storto , padre di un altro Cosimo Bevilacqua detto Jason, balzato agli onori della cronaca locale, qualche tempo fa, per aver festeggiato il suo diciottesimo compleanno con l’intrattenimento musicale affidato al nipote del Boss Turi Cappello e aver pagato, almeno secondo le immagini ostentare sui social, quel servizio con tanto denaro contante, C’è poi Franco Passalacqua, detto “U killer”, per i suoi metodi “persuasivi” utilizzati contro le vittime delle sue estorsioni. Luigi Vecceloque Pereloque, U Marocchinu, Antonia Passalacqua, detta La gobba, Mirko Passalacqua, detto u Zannutu,

Polizia e Carabinieri hanno alzato ancora una volta il tappeto sotto il quale viene nascosta da circa 40 anni la polvere di questa città.

Sappiamo tutti che non basterà l’encomiabile e solitario sforzo delle Forze dell’ordine, non basterà finchè queste stesse persone potranno vantarsi di avere amicizie tra i politici o finchè “la Catanzaro bene” alimenterà il loro mercato criminale fornendosi di droga. Per oggi la città si gode un’aria più pulita grazie a polizia e carabinieri. Ma già domani sarà un altro giorno e chissà. Magari si continuerà a delegare responsabilità e si continuerà a vivere in maniera falsamente inconsapevole sentendosi ipocritamente impotenti.