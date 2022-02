Protestano i tirocinanti: bloccate strade attorno alla Cittadella

Manifestazione di protesta a Catanzaro dei precari appartenenti al bacino dei tirocinanti, che hanno bloccato le strade di ingresso alla Cittadella regionale chiedendo di incontrare il presidente della Regione Roberto Occhiuto per determinare lo sblocco della loro vertenza.

Alla base della mobilitazione, promossa dal sindacato autonomo Usb, c’e’ la richiesta di contrattualizzazione dei tirocinanti impegnati da circa dieci anni all’interno di amministrazioni pubbliche come comuni ed altri enti della regione.

I manifestanti, presenti con bandiere e striscioni come e’ gia’ piu’ volte accaduto in passato, si sono ritrovati nel parcheggio e poi hanno sfilato sulla strada antistante l’ingresso del palazzo della Regione Calabria.

“Chiediamo la stabilizzazione dei tirocinanti calabresi – ha detto uno dei lavoratori proveniente da un comune del crotonese – padri e madri di famiglia che da dieci anni lavorano nella più totale precarieta’ all’interno dei comuni della regione senza uno straccio di contratto e di sicurezza sul futuro. Si tratta di oltre 4 mila persone distribuite su tutta la Calabria che, nella stragrande maggioranza dei casi, hanno solo questa esigua entrata, parliamo di 500 o 700 euro mensili, nel loro bilancio famigliare”.

“Il presidente Occhiuto – ha aggiunto un altro lavoratore – si deve assumere le sue responsabilita’ e deve dare risposte cosi’ come aveva detto di fare durante la campagna elettorale”. La strada è stata riaperta al traffico solo nel primo pomeriggio.