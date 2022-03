Occupazione del 15% di posti letto per pazienti Covid, tra le dieci regioni c’è anche la Calabria

Dieci Regioni e Province autonome superano, questa settimana, la soglia di occupazione del 15% di posti letto per pazienti Covid nei reparti di area medica, mentre il tasso di occupazione a livello nazionale è sceso per la prima volta dallo scorso dicembre sotto la soglia, fissandosi al 14,7%. Solo una Regione, la Sardegna, supera invece la soglia di allerta del 10% per i posti letto occupati da pazienti Covid in terapia intensiva, con il valore del 12,7%.

Queste le Regioni e Province autonome che superano la soglia del 15% per i reparti di area medica: Abruzzo (23,4%); Basilicata (24,4%); Calabria (24,5%); Lazio (19,2%); Liguria (16,5%); Marche (17,7%); Puglia (19,8%); Sardegna (20%); Sicilia (25,6%); Umbria (22,1%). Emerge, si apprende, dalla tabella sugli indicatori decisionali del monitoraggio settimanale.