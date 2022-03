Tonia Stumpo: “Sia Otto marzo tutti i giorni”

“Come Consigliera Regionale di Parità in collaborazione con il Centro Women’s Studies dell’Università della Calabria, abbiamo formulato un questionario dal titolo PNRR: sviluppo, sociale, salute in Calabria in un’ottica di genere che verrà somministrato alle organizzazioni e alle istituzioni pubbliche e private della regione, per i prossimi giorni, fino a copertura del più ampio campione”. Lo scrive Tonia Stumpo, consigliera di parità regionale.

“A dover rispondere al questionario – specifica la consigliera – saranno chi ha la responsabilità dell’organizzazione o dell’istituzione. Il questionario dovrà essere redatto direttamente sul modulo elettronico somministrato (entro e non oltre il 20. 05.2022) Con il questionario verrà fotografato l’attuale stato della parità lavorativa in Calabria, e formulata la migliore strategie di genere che può rappresentare il presupposto per lo sviluppo economico sociale e sanitario per la nostra regione, nel quadro delle opportunità offerte dal PNRR.

L’elaborazione di questa proposta di sviluppo verrà resa pubblica allo scadere dei termini del questionario, senza violare la confidenzialità dei dati che verranno trattati in maniera anonima ed analizzati unicamente ai fini della ricerca. Ci aspettano da oggi settimane di lavoro impegnativo, perché “LOtto Marzo tutti i Giorni”, che realizzeremo nell’interesse generale della collettività al fine di poter avere dal basso una autentica proposta di sviluppo per la Calabria”.