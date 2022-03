Emergenza Ucraina: le farmacie della provincia di Catanzaro pronte a dare il proprio contributo

In questo momento di guerra, di terrore sociale in cui si prospettano giorni bui per la comunità mondiale, i farmacisti della provincia di Catanzaro non hanno esitato un solo istante a proporsi per aiutare i rifugiati dell’Ucraina che sono arrivati in queste ore in Calabria.

“Ci stiamo ritrovando davanti ad una tragedia che coinvolge tutta l’Europa, non solo i paesi dell’Est. L’accoglienza di queste persone è un dovere morale così come la loro sicurezza sanitaria”, dichiara Enzo Defilippo, Presidente di Federfarma Catanzaro.

Chi arriva in Italia necessita, prima di ogni altra cosa, di effettuare un tampone antigenico per il Covid. Le farmacie del Catanzarese si sono perciò offerte di eseguire questi test rapidi in maniera del tutto gratuita fin quando il servizio non sarà regolamentato.

Le farmacie che hanno subito dato l’adesione sono:

Farmacia Europea -Catanzaro –

Farmacia Durante -Catanzaro –

Farmacia Defilippo -Girifalco –

Farmacia Procopio Pantaleone -Torre Ruggero –

Farmacia Antonazzo – Cerva –

Farmacia De Marco Luca – Feroleto Antico –

Farmacia Cimino -San Vito sullo Ionio –

Farmacia Mancini – Nocera Terinese –

Farmacia Scavelli – Soveria Mannelli –

Farmacia Trimini – San Mango d’Aquino –

Farmacia Colace – Catanzaro Lido –

Farmacia Falvo – Decollatura –

Farmacia Lezoche – Lamezia Terme –

Farmacia Aversa – Catanzaro –

Farmacia Murone -Montepaone –

Farmacia Iannacchero E. -Gizzeria –

Farmacia Ceccotti -Badolato –

Farmacia Alcaro -Catanzaro –

Farmacia Tambato – Catanzaro –

Farmacia Luian -Miglierina –

Farmacia Feroleto -Lamezia Terme –

Farmacia Battaglia -Catanzaro –

Farmacia Parise -Lamezia Terme –

Farmacia Mittiga -Catanzaro –

Farmacia Elky -Catanzaro –

Farmacia Ferrise -Pianopoli –

Farmacia Coralba – Soveria Simeri –

Farmacia Magna Graecia – Catanzaro –

Farmacia Mirenzi – San Floro –

Farmacia Diaco -Lamezia –

Farmacia Grande – Simeri Crichi –

Farmacia Leone – Caraffa di Catanzaro –

Farmacia Michienzi – Curinga –

Farmacia Marotta – Platania –

Farmacia Mauro Giancotti – Catanzaro –

Farmacia Apostoliti – Gagliato-

Farmacia Insarda’ – Falerna –

Farmacia Mercuri – San Pietro a Maida –

Farmacia del Leone – Catanzaro –

Farmacia Canino – Argusto-

Farmacia Aurora – Catanzaro-

Farmacia Aiello – Santa Maria Catanzaro-

Farmacia Piterà – Taverna –

Farmacia Gareri – Pentone-

Farmacia Marasco – Decollatura –

Farmacia Murdolo – Satriano –

Farmacia dei Bizantini – Lamezia Terme-

Non effettuano il servizio dei tamponi ma hanno dato la loro disponibilità per qualsiasi altra attività:

Farmacia Fiorenza Renato -Guardavalle –

Farmacia San Francesco -Catanzaro –

Farmacia MC2 – Catanzaro –

Farmacia Tavernese – Santa Caterina dello Ionio-

Farmacia Aiello Marisa -Lamezia Terme.

A queste si stanno aggiungendo in queste ore altre farmacie della provincia che saranno prontamente comunicate. “La professione di farmacista – conclude Federfarma Catanzaro – è anche questo”.