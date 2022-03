Catanzaro, strisce bianche a tempo, interviene Mirarchi

“Intervengo non certo per far polemica, soprattutto nei confronti di colleghi per cui nutro profonda stima personale e politica. Ma mi meraviglio di come due consiglieri dell’esperienza e delle capacità amministrative di Danilo Russo, peraltro a lungo anche componente della Giunta Abramo fino a pochi mesi fa, ed Eugenio Riccio non si siano rivolti subito a me per favorire la tempestiva soluzione della delicata questione inerente al prolungamento dell’orario di sosta gratuita dei mezzi chiesto dai circa

150 esercenti aggregatisi nell’associazione denominata ‘Commercianti Artigiani Uniti’. Esponenti di un sodalizio che abbiamo il dovere di ascoltare e a cui, se possibile, venire incontro, dando seguito alle loro comprensibili istanze”. Ha esordito così il presidente della commissione consiliare all’Urbanistica, Patrimonio, Polizia locale, Mobilità e Traffico, Antonio Mirarchi, che in un comunicato stampa ha precisato quanto sta già facendo insieme ai componenti dell’organismo consiliare che è tornato a presiedere dopo qualche tempo in cui ha unicamente esercitato le funzioni di consigliere comunale sul tema della gestione delle cosiddette strisce bianche.

A riguardo ha spiegato: “Ribadisco di essere stupito di come Russo prima e Riccio poi, alla guida di Commissioni non direttamente coinvolte in un problema che invece riguarda me in modo diretto, non si siano subito attivati per coinvolgermi. Una decisione che ha purtroppo determinato, seppur involontariamente, una perdita di tempo evitabile. Comunque sia, adesso tanto io quanto tutti i membri della mia Commissione, ci siamo interessati all’argomento degli stalli e, raccordandoci con il comando della Polizia Locale da cui sono sicuro riceveremo in maniera tempestiva un aiuto indispensabile, intanto procederemo con un’attenta verifica del loro utilizzo da parte degli aventi diritto. Vale a dire di coloro che hanno diritto al parcheggio gratuito temporaneo. Presto quindi – ha proseguito Mirarchi – ci sarà un sopralluogo e una riunione con i vertici del Corpo dei vigili urbani, da me informalmente avvisati, in attesa di una convocazione ufficiale che sarà a breve diramata. Il passo successivo sarà come ovvio quello di riferire quanto emerso all’assessore competente per andare il prima possibile nella direzione indicata dal folto gruppo di commercianti della città che si è rivolta alle autorità comunali. Sia chiaro, però, che bisognerà anche aspettare che il prossimo sindaco, appena insediatosi, possa rivedere l’intera disciplina sul funzionamento del complesso sistema delle strisce bianche, magari eliminando ogni eventuale disfunzione in modo definitivo. Ma questo, come ovvio, è un ragionamento che si farà a suo tempo. Intanto c’è da occuparsi, con la massima celerità, di una proficua gestione corrente e capire come eliminare, o almeno attenuare, il problema nel giro di pochi giorni”.

A seguire, lo stesso Mirarchi ha concluso la sua nota ribadendo cosa intende fare a partire dall’inizio della prossima settimana: “Come premesso, procederemo a stretto giro di posta a una disamina unitamente alla polizia municipale per capire nello specifico come poter trovare una soluzione che accontenti tutti. Senza contare che lunedì mi riunirò con gli altri colleghi presidenti per meglio regolamentare il tema delle competenze in materia, considerato come, lo ripeto, a dover dirimere in prima battuta la faccenda sarà la mia Commissione con l’ausilio, in una seconda fase, di quella alle Attività produttive presieduta da Antonio Ursino. Ma ben venga, poi, la collaborazione delle altre”.