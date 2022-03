A Zagarise una giornata divulgativa dedicata al mondo dell’olivicoltura

Si è conclusa positivamente la giornata divulgativa dedicata al mondo dell’olivicoltura tenutasi ieri mattina presso l’innovativa sala del Centro d’Informazione Turistica di Zagarise (CZ) intitolato: “La potatura al passo con il tempo…”. Partner di eccezione hanno patrocinato l’evento, tra cui il Comune di Zagarise, il Distretto del Cibo del medio Jonio e della Valle del Crocchio, la società Multiform, Olica soc. cop. Agr.

Al centro del seminario formativo la potatura dell’olivo, tecnica colturale che segue un rigore scientifico nonché i dettami della fisiologia dell’oliva, conditio sine qua non per una corretta gestione della chioma.

Ha moderato i lavori il sindaco Domenico Gallelli, il quale ha incentrato il suo intervento sull’importanza della conoscenza per future scelte imprenditoriali e ha sposato a pieno l’iniziativa in un Comune come Zagarise, da tempi immemorabili legato alla coltivazione dell’olivo.

Gallelli, al contempo Presidente del Distretto del Cibo del medio Jonio e della Valle del Crocchio, ha reso noto che quella tenutasi ieri sarà l’avvio di diversi percorsi formativi a cui seguiranno altre iniziative per la tutela e la valorizzazione del patrimonio olivicolo.

Subito dopo la parola è passata al Delegato all’Agricoltura Nicola De Vito, parte attiva di un progetto di tutela del territorio comunale. Il Consigliere ha sottolineato che anche attraverso gli approcci culturali si possa dare lustro alle attività agricole locali, principale fonte economica di Zagarise.

Al tavolo dei relatori è stato presente anche l’Agronomo Thomas Vatrano che ha illustrato ai partecipanti le nozioni di fisiologia dell’ulivo, condizione importante e basilare per un corretto approccio alle operazioni di taglio. Il confronto da sempre i frutti migliori perché è da esso che nasce l’innovazione, qualcosa di nuovo.

La dissertazione si è spostata successivamente sui principali modelli di allevamento dell’olivo, elencandone le peculiarità e gli svantaggi nonché l’adattabilità ai sistemi di raccolta meccanizzata.

Argomento di ulteriore interesse è stato quello sulla valutazione dei principali errori commessi durante la potatura, dando anche ampio spazio agli interventi del pubblico sul tema del seminario.

Al termine della fase d’aula i lavori sono proseguiti presso l’uliveto di proprietà comunale dove sono stati messe in pratica le nozioni teoriche e sono state eseguite degli interventi cesori per un corretto equilibrio vegeto-produttivo delle chiome, utilizzando attrezzature innovative ad accensione elettrica e telescopiche garantendo la sicurezza per gli operatori.

L’incontro, oltre alle finalità prettamente agronomiche, ha avuto l’obiettivo di mettere in correlazione gli imprenditori e gli appassionati alla tematica.